Самая романтичная премьера лета в Зелёном театре ВДНХ перенесёт тебя из повседневности в мир, где можно испытывать чувства и говорить о них искренне и глубоко. Вечные истории любви из балетов Чайковского и Прокофьева, культовые композиции из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и популярные во всём мире песни о любви. Дресс-код: летний Вечерний наряд поможет тебе поддержать общую праздничную атмосферу вечера, но главное — насладиться им и собой ещё сильнее, запомнить себя лёгкими, нарядными и вдохновлёнными. Но в первую очередь — твой комфорт. И соответствие переменчивой погоде.