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Истории любви и 8000 свечей

Зелёный театр, проспект Мира, 119с545

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 7200₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Самая романтичная премьера лета в Зелёном театре ВДНХ перенесёт тебя из повседневности в мир, где можно испытывать чувства и говорить о них искренне и глубоко. Вечные истории любви из балетов Чайковского и Прокофьева, культовые композиции из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и популярные во всём мире песни о любви. Дресс-код: летний Вечерний наряд поможет тебе поддержать общую праздничную атмосферу вечера, но главное — насладиться им и собой ещё сильнее, запомнить себя лёгкими, нарядными и вдохновлёнными. Но в первую очередь — твой комфорт. И соответствие переменчивой погоде.

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