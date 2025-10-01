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Исторические среды. Нелепые и смешные

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от 1500₽ до 3100₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема: «Нелепые и смешные» Не пора ли снять важность и серьёзное отношение к собственной персоне? Это будет вечер твоих трогательных и разрывных зашкваров. Поделишься нелепыми ситуациями, в которых оказывался и посмеёшься над собой. Возможно, ты ничего не вспомнишь сначала, но потом :) Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо? Где: кафе в 3-ёх минутах от метро Бауманская Условия: 3 часа безлимитного шампанского, закуски и потрясающее общение. Цена: — 1500 рублей для оплативших за 2 дня до мероприятия (2400 рублей, если вас двое). — 1800 рублей для оплативших менее, чем за 2 дня до мероприятия и только при наличии мест (3100 рублей, если вас двое). Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Среды, которые ты заслужил. Обязательна регистрация.

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