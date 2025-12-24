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Исторические среды. Взрослые — это теперь мы

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от 1500₽ до 1800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема - «Взрослые — это теперь мы» Помнишь тот день, когда ты почувствовал себя взрослым? По каким параметрам ты понял, что это так? «Я вот до сих пор не осознала взрослость, в глубине души мне всё ещё 14 лет и я смущаясь захожу в комнату, где умудрённые взрослые обсуждают что-то важное и вдруг... встречаю зеркало. Кто бы мог подумать — я такая же как они, я тоже взрослая!» Обсудишь, существуют ли взрослые на самом деле. Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо. Где: кафе в 3 минутах от метро Бауманская.

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