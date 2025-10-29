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Про событие
Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема: «Рамки» Поговоришь о тех рамках, в которых все живут. Жить счастливо в одиночестве —невозможно? Изменяют только подлые трусы? Настоящая женщина, как и настоящий мужчина, должна быть такой и никакой другой? Умный человек должен быть богатым? Люди сами себя загоняют себя в рамки той или иной степени дурости, чтобы потом удариться об это ограждение. Обсудишь? Где: кафе в 3-ёх минутах от метро Бауманская Условия: 3 часа безлимитного шампанского, закуски и потрясающее общение. Цена: — 1500 рублей для оплативших за 2 дня до мероприятия (2400 рублей, если вас двое). — 1800 рублей для оплативших менее, чем за 2 дня до мероприятия и только при наличии мест (3100 рублей, если вас двое). Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Среды, которые ты заслужил. Обязательна регистрация.
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