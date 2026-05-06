Возраст 18+
Еда
Про событие
Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема — Москва, я люблю тебя Признание в любви городу: напишешь новеллы из собственной жизни. Что могло произойти только в Москве, места силы, история покорения столицы и удивительные события в лучшем городе на свете. Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Где — кафе в 5 минутах от метро Чистые пруды/Тургеневская/Сретенский бульвар Подробности: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи