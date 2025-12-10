Мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема - лучший день года. Тебе предлагают мягко замедлиться в плотном декабрьском ритме. Этот месяц часто оказывается перегруженным: планы, подготовка, мероприятия, подарки, корпоративы — всё требует внимания и оставляет мало пространства для отдыха. На встрече будет возможность выдохнуть, зафиксироваться в текущем моменте и заземлиться. Участникам предложат вспомнить лучший день уходящего года и в спокойном режиме провести небольшую «репетицию» нового, создавая для него более устойчивое и ресурсное внутреннее состояние. Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо. Где: кафе в 3 минутах от метро Бауманская.