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Исторические среды. А вы точно психолог?

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1000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема — А вы точно психолог? Дурные советы и непреодолимое желание причинить благо творят невероятное. Обсудишь такие в твоей жизни. Как давать советы правильно и существуют ли ситуации в которых можно давить и настаивать. Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Где — кафе в 5 минутах от метро Чистые пруды/Тургеневская/Сретенский бульвар Подробности: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6

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