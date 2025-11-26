ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Исторические среды

Уточнять у организатора

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема - счастливые были времена. Помнишь тот самый период жизни, когда каждый день наполнял теплом, счастьем, зажигал и мотивировал просыпаться прыжком из кровати в твою самую любимую жизнь? У каждого это будет свой период: те самые яркие отношения, период карьерного взлёта, командной работы или классной компании друзей. Пришло время отдать дань памяти классным моментам жизни - приходи рассказать о своих, а другие расскажут о своих. Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста