Мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема - счастливые были времена. Помнишь тот самый период жизни, когда каждый день наполнял теплом, счастьем, зажигал и мотивировал просыпаться прыжком из кровати в твою самую любимую жизнь? У каждого это будет свой период: те самые яркие отношения, период карьерного взлёта, командной работы или классной компании друзей. Пришло время отдать дань памяти классным моментам жизни - приходи рассказать о своих, а другие расскажут о своих. Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо.