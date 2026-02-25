Исландский фольклор
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Возможность встретиться со знакомыми многим фольклорными существами (альвами, троллями, призраками, морскими чудовищами, диковинными зверьми), а также узнать о других аспектах и особенностях устной народной словесности в маленьком социуме с мощно развитой литературной традицией. Бонус: Считать ли древнеисландские родовые саги фольклорными произведениями, и почему всё-таки скорее нет. Докладчик — Ольга Маркелова, филолог-исландист, к.ф.н., переводчик исландской литературы Бонус от лектора: выставка-маркет авторских кукол. Вход свободный. Донат пространству приветствуется. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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