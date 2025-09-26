Встреча с авторами телеграм-канала «Две в Москве», на которой речь пойдёт о тренде междисциплинарных проектов. Тебя ждёт живой диалог, в ходе которого обсудят, стирает ли междисциплинарный подход границы между высоким и повседневным, и как нам, зрителям, научиться видеть искусство в самых неожиданных местах. А ещё речь пойдёт о том: — как и зачем современное искусство попадает в бар или цветочный магазин? Разберёшься в выгоде и философии этого процесса; — как точечные экспозиции в неожиданных местах меняют культурный ландшафт города и делают его среду богаче и интереснее; — становится ли искусство «интерьерным», покидая стены галереи, или наоборот, обретает новую силу? Ты разберёшь примеры последних коллабораций галерей с ресторанами за бокалом шампанского и легкими закусками, а также личный опыт Риты и Олеси в организации экспозиции вне выставочного пространства. Ведущие: Рита Линцевич и Олеся Шульгина — основательницы телеграм-каналов «Две в Москве» и «Вместе с детства».