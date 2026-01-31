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Празднование Дня Рождения Иры Беспаловой, где ты задашься вопросом: что же такое русский андеграунд? — Bespalevo (Birthday Set) — Archange (Live) — Стас Прищепа (Live) — Tusya (Live) — Царство Небесное (Live) — Mashkov — Dominique Mara — Perfect Youtube Dj — Пайта — Mashusa — Eostra В первый час вход по регистрации (работает только с вовремя сделанным репостом в соц сети. Подробнее можно уточнить у организатора в комментариях: https://t.me/superdiscoclub/29770) После вход только по билетам.
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