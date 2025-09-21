Что общего у «Криминального чтива» и «Обыкновенного чуда»? Диалоги, которые мы запоминаем и цитируем. В которых содержатся точные мысли и красивые метафоры, которые вспоминаются нам в нужный момент в разговоре, потому что прочно закрепились в нашей памяти после просмотра фильма. Речь персонажей — это не просто поток слов, даже если он кажется очень легким и похожим на жизнь. В хорошем кино диалоги двигают сюжет, отражают конфликты, раскрывают характеры персонажей и управляют эмоциями зрителя. За кажущейся простотой кроется большое мастерство сценариста. И именно диалоги в глазах продюсеров являются главным показателем профессионализма. Приглашают всех, кто работает над созданием историй и хочет разобраться в том, как устроены диалоги в кино, на воркшоп «Искусство диалога». Разберёшь главные секреты создания ярких диалогов на примерах из известных фильмов. А также потренируешься прямо на семинаре создавать «живые» сцены. Ты увидишь, что это захватывающий и не такой сложный процесс. Главное — понять основные принципы и получать удовольствие от работы! Спикер: Ирина Качалова — кандидат филологический наук, редактор, сценарист («Красные браслеты», «Пробуждение»), преподаватель сценарного мастерства, автор собственного курса для сценаристов «ТрансформациЯ». Твои персонажи разговаривают, но слышат ли их? Как писать диалоги, которые запоминаются? Как использовать подтекст, речевые психологические характеристики героев? Приходи на воркшоп «Искусство диалога», узнаешь секреты написания точных, ярких, а главное — жизненных диалогов. Для тех, кто хочет поучаствовать в разборе: нужно принести одну — две сцены из своего сценария в трех экземплярах. Если волнуешься, что твои диалоги — вода, приходи — сделаешь из них огонь!