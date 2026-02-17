ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Искусственные языки для художественных целей

Библиотека иностранной литературы, Николоямская ул., д. 1, малый зал, 4 этаж правого крыла

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Как рождаются языки, на которых говорят клингоны, эльфы, дотракийцы и жители других вымышленных миров? Почему одни искусственные языки кажутся «живыми», а другие остаются набором звуков? И как искусственный язык влияет на восприятие целых цивилизаций в кино и литературе? Приходи на лекцию Академии «Рудомино» в «Иностранке», на которой ты погрузишься в захватывающий мир конструированных языков (конлангов). Проводником станет Артем Федосеев — выпускник МГИМО, профессиональный лингвист и переводчик, исследователь искусственных языков и их аксиологического и культурного потенциала. Что узнаешь на лекции: Искусственные языки — это сложные структуры со своей фонетикой, грамматикой, семантикой и, главное, культурной логикой. Почему конланги — не просто антураж истории, а инструмент создания цивилизаций. Как язык влияет на восприятие ценностей, мифологию и философию вымышленного народа: на всю его жизнь. Почему конланги сегодня становятся не только частью литературной традиции, но и явлением массовой культуры: их изучают, им подражают, на них пишут стихи, ведут блоги, создают фанатские сообщества. Иногда слово рождается раньше, чем герой — и задаёт тон всей вселенной.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста