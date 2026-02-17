Как рождаются языки, на которых говорят клингоны, эльфы, дотракийцы и жители других вымышленных миров? Почему одни искусственные языки кажутся «живыми», а другие остаются набором звуков? И как искусственный язык влияет на восприятие целых цивилизаций в кино и литературе? Приходи на лекцию Академии «Рудомино» в «Иностранке», на которой ты погрузишься в захватывающий мир конструированных языков (конлангов). Проводником станет Артем Федосеев — выпускник МГИМО, профессиональный лингвист и переводчик, исследователь искусственных языков и их аксиологического и культурного потенциала. Что узнаешь на лекции: Искусственные языки — это сложные структуры со своей фонетикой, грамматикой, семантикой и, главное, культурной логикой. Почему конланги — не просто антураж истории, а инструмент создания цивилизаций. Как язык влияет на восприятие ценностей, мифологию и философию вымышленного народа: на всю его жизнь. Почему конланги сегодня становятся не только частью литературной традиции, но и явлением массовой культуры: их изучают, им подражают, на них пишут стихи, ведут блоги, создают фанатские сообщества. Иногда слово рождается раньше, чем герой — и задаёт тон всей вселенной.