Персональная выставка Дени Байсарова «Иные». В своём первом большом проекте Байсаров создаёт развернутую мифологию иного пространства. Освобождённый от тягот реальности мистический мир на картинах автора предстает перед тобой в виде мерцающих пейзажей и дрожащих сущностей. Выставка поделена на три уровня, каждому отведён отдельный этаж в новом корпусе галереи. На верхнем уровне, «Эфир», расположена большая инсталляция — самый тонкий слой этого фантастического мира. Это уровень идей и потенций, откуда проистекают все остальные сущности и пейзажи. Средний уровень, «Сущности», самый обширный. Здесь мы знакомимся с главными героями вселенной Байсарова — Сущностями и Пейзажем. Первый этаж отвечает за нижний, материальный план и озаглавлен соответствующе — «Материя». Здесь вводятся новые действующие лица: сферические явления и прочие функциональные искажения загадочного назначения. На первый взгляд может показаться, что речь идёт об эскапизме и мотиве внутреннего путешествия, ведь в экспозиции преобладают пейзажи. Однако, отправляясь в путь по этим эфемерным пространствам, начинаешь замечать странности, требующие внимания. Многие работы соединяют аэрографию и классическую живопись маслом, создавая напряжение между нереалистично-гладкими градиентами и физиологически плотными поверхностями. Особенно это заметно на холстах, где тяжёлые, душные, будто шершавые облака контрастируют с гладко-блестящей переливающейся землёй, переворачивая привычную динамику отношений между материальным и эфемерным. Противостояние материального и эфемерного продолжается и в самих сущностях, коих в этом безлюдном мире два типа — парящие, похожие на призраков ткани и полупрозрачные, переливающиеся духи. Казалось бы, оба вида отвечают за эфемерность, однако достаточно взглянуть на них, чтобы понять, что это не так. Обтекаемая ткань с идеальными гладкими складками выглядит так, будто отлита из прочной стали, — непроницаема и сверхматериальна. Она противоположна разреженной проницаемости призрачных колебаний «духов». Идеализированные абстрактные пространства расщеплены внутренним конфликтом: на одной стороне сил — прозрачность, на противоположной — плотность материи. Побег в абстрактность отмечен следами внутреннего противостояния фантастических постчеловеческих сущностей. Наши наблюдения в итоге приводят к главному вопросу, требующему ответа от внимательного зрителя, — какая история стоит за возникновением этого идеального мира без людей? График работы: пн–вс, 11:00-20:00 Вход свободный