Едут в тур, посвящённый выходу нового альбома. Invertor тащит Дискомфорт по Центральной России, а ты делаешь бессмысленный бросок своего туловища в беспощадный замес на танцполе. Новый сет — до боли знакомый результат. В этом году тяжелее уже не будет. Дискомфорт в твоём городе.