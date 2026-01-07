Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Разноплановая британская электроника, дабстеп электро и брейкбит. На основном стейдже тебя ждёт праздничный шоу-кейс от команды INVADERS: NEMYKIN, mid/side, SLY и Y ME?. Дополнят состав — Undergroover, Gumilev, Saltwater. На втором стейдже тебя ждёт лайвы и гибрид сеты от выпускников и действующих студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ — Raremotherfucker, Pavel Lovich, sega, katja sk4r. Звуковая программа исследует звук басса и создаст новое видение мира UK-музыки и его развития.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи