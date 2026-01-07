Разноплановая британская электроника, дабстеп электро и брейкбит. На основном стейдже тебя ждёт праздничный шоу-кейс от команды INVADERS: NEMYKIN, mid/side, SLY и Y ME?. Дополнят состав — Undergroover, Gumilev, Saltwater. На втором стейдже тебя ждёт лайвы и гибрид сеты от выпускников и действующих студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ — Raremotherfucker, Pavel Lovich, sega, katja sk4r. Звуковая программа исследует звук басса и создаст новое видение мира UK-музыки и его развития.