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Invaders

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Разноплановая британская электроника, дабстеп электро и брейкбит. На основном стейдже тебя ждёт праздничный шоу-кейс от команды INVADERS: NEMYKIN, mid/side, SLY и Y ME?. Дополнят состав — Undergroover, Gumilev, Saltwater. На втором стейдже тебя ждёт лайвы и гибрид сеты от выпускников и действующих студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ — Raremotherfucker, Pavel Lovich, sega, katja sk4r. Звуковая программа исследует звук басса и создаст новое видение мира UK-музыки и его развития.

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