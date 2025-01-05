В канун Рождества в одном из нью-йоркских магазинов американец Джонатан встречает англичанку Сару. Они проводят вместе всего несколько часов, гуляя по заснеженному городу. Саре нужно улетать на родину, и она предлагает проверить судьбу: Джонатан пишет свой телефон на банкноте, а она — в книге. Купюру разменивают, книгу сдают букинисту, после чего Сара и Джонатан расстаются. Двери на киносеанс откроют в 20:30. Начало в 21:00. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Вход со своей едой и напитками запрещен.