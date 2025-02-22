Interplay White Night возвращается в столицу в большой зал клуба Siyanie. На 90-м этаже башни Федерация комплекса Москва Сити пройдёт белая ночь с завораживающим панорамным видом на ночной город. Это будет невероятное музыкальное путешествие со специальной постановкой, лайвами, под сеты хедлайнеров Alexander Popov, FEEL, Fonarev, резидентов и друзей лейбла!