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Interplay White Night возвращается в столицу в большой зал клуба Siyanie. На 90-м этаже башни Федерация комплекса Москва Сити пройдёт белая ночь с завораживающим панорамным видом на ночной город. Это будет невероятное музыкальное путешествие со специальной постановкой, лайвами, под сеты хедлайнеров Alexander Popov, FEEL, Fonarev, резидентов и друзей лейбла!
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