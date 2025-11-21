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Локальные диск-жокеи собирают музыку со всех уголков планеты, чтобы сыграть в эту пятницу. Dj Le Ple Talgatbehtereev Dj Крошки В Ложке Falcon Kid L1za Moss Ernest Podolskiy Dj Admin Yuzhnaya Afrika Stol Медуница Dj Y4m4r Avel Scorpia Psihoboniha Speedground Dj Pressing Dub Terror & Secret Guests FC/DC 18+ Стоимость билета может меняться ближе к дате события.
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