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Интерактивная выставка «Путь героя»

Школа философии «Новый Акрополь», Смоленский бульвар, д. 22/14, подъезд 1, этаж 3, помещение 6; ст. м. «Смоленская», «Парк культуры»

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Ты станешь не просто наблюдателем, а главным героем, проходя ключевые этапы: зов к приключению, преодоление испытаний и возвращение с обретённой мудростью. На каждом этапе тебя ждут увлекательные задания, которые помогут открыть новые стороны твоих внутренних возможностей и почувствовать, как внутри тебя рождается Герой. Что такое «Путь героя»? Это универсальный путь личной трансформации, который встречается в мифах, легендах и историях разных культур. Миф повествует нам не только про внешние приключения. Это, прежде всего, внутреннее путешествие. Оно отражает те вызовы и поворотные моменты, которые мы переживаем в жизни, и то, как они помогают нам расти, меняться и находить своё истинное «я». Для кого это мероприятие? Это событие для всех, кто стремится к осознанной и наполненной жизни, независимо от возраста. Если ты хочешь лучше понять себя, преодолеть внутренние барьеры или найти новое вдохновение, Путь героя станет мощным инструментом для самопознания и личной трансформации. Не требуется специальных знаний — достаточно любопытства и открытости. Что ты получишь? Проходя этот путь, ты сможешь глубже понять себя, научишься преодолевать трудности с уверенностью и откроешь доступ к своим внутренним ресурсам. В конце пути ты почувствуешь себя сильнее и осознаннее, с ясным пониманием своей роли в собственной жизненной истории. Отправишься в путь героя — начни своё приключение уже сегодня. Стоимость билетов: 300 рублей за одного, 500 рублей за двоих.

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