Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по созданию неповторимой интерьерной вазы ручной работы под чутким руководством опытного мастера. Тебя ждёт 2,5 часа непринуждённой лепки в месте с настоящей творческой атмосферой. Запись через WhatsApp по кнопке «Купить билет».
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