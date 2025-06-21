Мастер-класс по созданию неповторимой интерьерной вазы ручной работы под чутким руководством опытного мастера. Тебя ждёт 2,5 часа непринуждённой лепки в месте с настоящей творческой атмосферой. Запись через WhatsApp по кнопке «Купить билет».