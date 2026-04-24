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Интеллигентный РЗБ

Pods, улица Грузинский Вал, 11с3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Культурное празднование дня рождения SmirnovaNA. В эту ночь SmirnovaNA соберёт всех, чтобы показать Москве вежливый РЗБ-танцпол. Диджеи: D.A.V. LUCHISTAYA AKOP DR. HUMMER MONADO B2B LYAMIN SMIRNOVANA ANIDARK MESKINA MAXMINI Стиль музыки: органическая/глубокая/техно/хаус/афро/мелодичная Дресс-код: Элегантный/классический, коктейль/спортивная крошка/повседневный/цветочный Комплимент: Бесплатные цветы дамам + напитки для всех гостей При поддержке: Сода VIBE, BASSMATIC, FE.ER Чтобы попасть в списки нужно позвонить по номеру телефона или написать в тг организатору.

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