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Интеллигентная барахолка

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1, Бойлерная

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Бесплатно
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Фестивали
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Про событие

Самая мистическая и таинственная Интеллигентная барахолка года. Путешествие по царству теней и сновидений, в чарующий мир викторианской эпохи с ботаническими салонами, тайными переписками, кабинетами редкостей и готическими романами. Зачем идти на Интеллигентную барахолку: • Найти красивый свитер ручной вязки, гобеленовый корсет с единорогами, старинный бинокль, берет с вышитыми грибочками, пестрый турецкий коврик, виниловую пластинку под настроение, свечу с ароматом апельсина и перца, колоритное винтажное украшение. • Выбрать осенний парфюм: терпкий, глубокий, землистый, с душистым перцем, острым имбирем и пряной черешней. • Собрать корзинку хэллоуинских сладостей. • Запастись свечами и можжевеловыми палочками для домашних ритуалов. • Выгуливать своих субличностей: лесного эльфа, привидение, Мартишу, Битлджуса или Колина Робинсона — можно приходить в костюмах. • Учиться новому, тренировать нейронные связи. Будут плести ловцы снов, создавать дневники сновидений, ботанические панно, викторианские букетики тусси-мусси и алхимические эликсиры. • Заглянуть в Кабинет прорицательницы и получить ответы на самые сокровенные вопросы. Это не колдовство! Работают с метафорическими картами под чутким руководством профессионального психотерапевта. • Получить паспорт потустороннего интеллигента.

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