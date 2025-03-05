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Inside

Центр цифрового искусства «Внутри»
Новодмитровская улица, 1с4

Начало:

Завершение:

от 690₽ до 990₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Мультимедийный проект центра «Внутришоу» и Международного фестиваля медиаискусства НУР из Казани. Проект Inside приглашает зрителей к рассуждениям о понятии пространства — таком простом и таком сложном одновременно. Как оно ощущается и как способно влиять на человека через форму и объем, трансформации, искажение геометрии и цвет? Inside включает в себя три самостоятельные художественные работы. Каждый автор по-своему раскрывает понятие пространства и отражающих его категорий — место и расстояние, внешнее и внутреннее, постоянное и изменчивое, конечное и бесконечное. Художники-участники проекта: - Andre Svibovitch - Nadya Kimelyar х Yusuf Bikchantaev - Ultra amor x Михаил Месяц

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