Мультимедийный проект центра «Внутришоу» и Международного фестиваля медиаискусства НУР из Казани. Проект Inside приглашает зрителей к рассуждениям о понятии пространства — таком простом и таком сложном одновременно. Как оно ощущается и как способно влиять на человека через форму и объем, трансформации, искажение геометрии и цвет? Inside включает в себя три самостоятельные художественные работы. Каждый автор по-своему раскрывает понятие пространства и отражающих его категорий — место и расстояние, внешнее и внутреннее, постоянное и изменчивое, конечное и бесконечное. Художники-участники проекта: - Andre Svibovitch - Nadya Kimelyar х Yusuf Bikchantaev - Ultra amor x Михаил Месяц