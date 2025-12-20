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Insane Death Fest

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 1900₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Для настоящих фанатов Death Metal. Готов к самому брутальному событию года? Для тебя фигачат: Insane Death Machine — демонически быстрые риффы, режущий плоть Бас и утробный гроул в стиле Cannibal Corpse'1993. Кровожадное чудовище ожило! UNDER THE SCYTHE — мастера скоростного Technical Death обрушатся на тебя своей яростью и скоростью этим холодным вечером. INDECENCY — иногда они возвращаются. Brutal Death психи представят публике обновленный состав. Shade of Hope — зловещие Black/Death риффы, помноженные на атмосферу безысходности и страха, заставят погрузиться во тьму. TROMBER — 18-тонный асфальтоукладчик проедет по тебе и не заметит. Билет в день концерта 1900р

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