Для настоящих фанатов Death Metal. Готов к самому брутальному событию года? Для тебя фигачат: Insane Death Machine — демонически быстрые риффы, режущий плоть Бас и утробный гроул в стиле Cannibal Corpse'1993. Кровожадное чудовище ожило! UNDER THE SCYTHE — мастера скоростного Technical Death обрушатся на тебя своей яростью и скоростью этим холодным вечером. INDECENCY — иногда они возвращаются. Brutal Death психи представят публике обновленный состав. Shade of Hope — зловещие Black/Death риффы, помноженные на атмосферу безысходности и страха, заставят погрузиться во тьму. TROMBER — 18-тонный асфальтоукладчик проедет по тебе и не заметит. Билет в день концерта 1900р