Будет мультиформатный рейв от олдскул хардкора до современного хард техно. В преддверии Halloween организаторы решили устроить адскую ночь, наполненную безумием и весельем. Приготовься к незабываемому путешествию в мир хардкора и техно, где ритмы будут бить в сердце, а атмосфера зажжет самые смелые фантазии. Мощные диджеи: HELLGA RAF b2b RANCOR SPIKE ANYKEY LACASKA BATS DIAS SIX b2b SHAKKA BIPOLAR b2b ONI KRAYZE TOFUBOI PASHA KIRSH За подробностями и покупкой билетов обращаться к организатору Константину. Не упусти шанс стать частью этой адской вечеринки. Присоединяйся к Inferno Rave и дай волю своим внутренним демонам. Строго 18+, при себе иметь паспорт.