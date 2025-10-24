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Inferno Rave

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

666₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Будет мультиформатный рейв от олдскул хардкора до современного хард техно. В преддверии Halloween организаторы решили устроить адскую ночь, наполненную безумием и весельем. Приготовься к незабываемому путешествию в мир хардкора и техно, где ритмы будут бить в сердце, а атмосфера зажжет самые смелые фантазии. Мощные диджеи: HELLGA RAF b2b RANCOR SPIKE ANYKEY LACASKA BATS DIAS SIX b2b SHAKKA BIPOLAR b2b ONI KRAYZE TOFUBOI PASHA KIRSH За подробностями и покупкой билетов обращаться к организатору Константину. Не упусти шанс стать частью этой адской вечеринки. Присоединяйся к Inferno Rave и дай волю своим внутренним демонам. Строго 18+, при себе иметь паспорт.

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