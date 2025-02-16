Это музыкальный фестиваль от любителей новой музыки, для таких же искателей. Тем, кто любит открывать для себя новое и пополнять свой плейлист. Три потрясающих группы и секретный, мощный хедлайнер на стыке жанров, сделают твой вечер особенным! Часть средств с продажи билетов отправится в благотворительный фонд «Онкофонд.ру», в помощь взрослым людям с онкологическими заболеваниями.