ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Indi wave

ул Гончарная 7/4

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это музыкальный фестиваль от любителей новой музыки, для таких же искателей. Тем, кто любит открывать для себя новое и пополнять свой плейлист. Три потрясающих группы и секретный, мощный хедлайнер на стыке жанров, сделают твой вечер особенным! Часть средств с продажи билетов отправится в благотворительный фонд «Онкофонд.ру», в помощь взрослым людям с онкологическими заболеваниями.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста