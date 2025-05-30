Персональный проект московского художницы Юлии Малининой, в котором она представила своё видение мира в виде призрака, города-антиутопии, которого ты не найдёшь на картах. Структурные компоненты и архитектурные орнаменты открывают зрителю polis (от древнегреческого «город, государство»), который пока находится от нас на каком-то расстоянии и существует лишь в воображении создательницы. Город, в котором нет людей, но их присутствие ощутимо от картины к картине. Здесь каждое здание становится собирательным образом, хранящим в себе воспоминания о том мире, в котором мы живём, но в любой момент можем потерять. Режим работы: Вт – Вс: 09:00 – 20:00