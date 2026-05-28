Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Импровизация как инструмент, с помощью которого можно безопасно поиграть с границами собственного комфорта, подурачиться и попробовать что-то новое через игровые практики. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.