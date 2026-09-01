Импровизационный стендап концерт с Умидом Хайитовым. Умид Хайитов — комик и по совместительству основатель клуба StandUp Brothers в Москве, а также участник «Comedy Battle» на ТНТ, и Высшей лиги КВН. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета. *Покупка билета является согласием на съемку