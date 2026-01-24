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Импров Дай

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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от 500₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

13 топовых музыкантов, 5 бронебойных составов, включая три уникальных. Истинное наслаждение для любителей импровизационной музыки. 19:00 [ b?: ] - drone, noise Droning Room - drone, noise Jum-Jum - drone, noise 20:00 SKY Константин Сухан - труба, FX Андрей Ким - барабаны 21:00 Юрий Яремчук - саксофон Оля Котрелёва - скрипка Маруся Нестерова - электроника Виктор Дрыжов - перкуссия 21:30 Те же и супер-басист, бродяга, экспериментатор, зачинщик первых импров вечеринок. Юрий Яремчук - саксофон Антон Колосов - бас Виктор Дрыжов - барабаны Оля Котрелёва - скрипка Маруся Нестерова - вокал 22:22 Сынкопа Сергей Храмцевич - саксофон, FX Антон Колосов - бас, FX Илья Кручинин - барабаны Слава Бурлаков - клавиши, FX

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