13 топовых музыкантов, 5 бронебойных составов, включая три уникальных. Истинное наслаждение для любителей импровизационной музыки. 19:00 [ b?: ] - drone, noise Droning Room - drone, noise Jum-Jum - drone, noise 20:00 SKY Константин Сухан - труба, FX Андрей Ким - барабаны 21:00 Юрий Яремчук - саксофон Оля Котрелёва - скрипка Маруся Нестерова - электроника Виктор Дрыжов - перкуссия 21:30 Те же и супер-басист, бродяга, экспериментатор, зачинщик первых импров вечеринок. Юрий Яремчук - саксофон Антон Колосов - бас Виктор Дрыжов - барабаны Оля Котрелёва - скрипка Маруся Нестерова - вокал 22:22 Сынкопа Сергей Храмцевич - саксофон, FX Антон Колосов - бас, FX Илья Кручинин - барабаны Слава Бурлаков - клавиши, FX