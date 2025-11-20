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Импрокомп. Новая импровизационная музыка

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

В ДК Рассвет слушатели услышат семь премьер и станут свидетелями живого процесса, где современные техники сочинения и импровизация встречаются в одном пространстве. Произведения исполнит ансамбль современной академической музыки Reheard, в составе которого — студенты и выпускники Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных.

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