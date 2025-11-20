В ДК Рассвет слушатели услышат семь премьер и станут свидетелями живого процесса, где современные техники сочинения и импровизация встречаются в одном пространстве. Произведения исполнит ансамбль современной академической музыки Reheard, в составе которого — студенты и выпускники Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных.