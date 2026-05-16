Арт-дегустация посвящена одному из самых ярких явлений в истории искусства – импрессионизму. Погрузишься в контекст настоящей «художественной революции» и выяснишь, какое влияние оказал импрессионизм на искусство в глобальном его понимании. На встрече пройдёшь путь от первых освистанных выставок до безоговорочного успеха, разберёшься, какие открытия предшествовали настоящему прорыву в мире искусства и, конечно, поговоришь о деньгах. Ведь коммерческая жилка, которая теплится внутри каждого из нас, так или иначе наталкивает на вопрос: было ли скандальное творчество импрессионистов финансово успешным и сколько работ им удалось продать в начале непроторенной дороги. Не обойдётся и без раскрытия секретов выдающихся художников – ты узнаешь, как техника быстрых и резких мазков помогала «остановить мгновение» и поймать солнечный свет. В рамках авторской лекции пройдёт изысканная дегустация, где ты насладишься ароматом и вкусом напитков под чутким руководством сомелье. Лектор: Наталья Лавренова – искусствовед, лектор, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор канала «Искусству быть!».