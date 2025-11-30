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Импрессионисты и вино: лекция-дегустация

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВ

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Лекция и дегустация в высотке. О чём расскажут: — как появился импрессионизм и чем он поразил публику XIX века — почему Моне, Дега, Сезанн и Мане изменили ход истории искусства — чем притягательны «сиюминутные впечатления» и световые вибрации на полотнах — как художники и художницы импрессионизма по-разному видели мир — чему они научили нас в восприятии красоты — воздуха, света и мгновения Особая часть вечера — дегустация вин от титулованных виноделен России и Европы. Дегустацию представит сомелье Голубушка Павловна. Подача будет лёгкой и захватывающей. Лекцию проведёт Калачёва Арина — искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков.

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