Лекция и дегустация в высотке. О чём расскажут: — как появился импрессионизм и чем он поразил публику XIX века — почему Моне, Дега, Сезанн и Мане изменили ход истории искусства — чем притягательны «сиюминутные впечатления» и световые вибрации на полотнах — как художники и художницы импрессионизма по-разному видели мир — чему они научили нас в восприятии красоты — воздуха, света и мгновения Особая часть вечера — дегустация вин от титулованных виноделен России и Европы. Дегустацию представит сомелье Голубушка Павловна. Подача будет лёгкой и захватывающей. Лекцию проведёт Калачёва Арина — искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков.