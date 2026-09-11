Музыка Людовико Эйнауди прозвучит в уникальной обстановке ночного океанариума в пространстве «Море Музыки». В этом невероятном антураже Imperialis Orchestra представит программу из лучших произведений итальянского композитора, погрузив слушателей в его звуковую вселенную. Людовико Эйнауди — всемирно признанный мастер неоклассики, чьи пронзительные мелодии известны по фильмам от «1+1» и «Чёрного лебедя» до «Земли кочевников». Imperialis Orchestra исполнит авторские аранжировки его золотой коллекции, включая знаменитые композиции Experience, Nuvole bianche и Primavera. Каждый приобретённый билет включает эксклюзивное посещение океанариума в ночном режиме.