Imperialis Orchestra
Море Музыки, проспект Мира, 119с23
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1800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Музыка Людовико Эйнауди прозвучит в уникальной обстановке ночного океанариума в пространстве «Море Музыки». В этом невероятном антураже Imperialis Orchestra представит программу из лучших произведений итальянского композитора, погрузив слушателей в его звуковую вселенную. Людовико Эйнауди — всемирно признанный мастер неоклассики, чьи пронзительные мелодии известны по фильмам от «1+1» и «Чёрного лебедя» до «Земли кочевников». Imperialis Orchestra исполнит авторские аранжировки его золотой коллекции, включая знаменитые композиции Experience, Nuvole bianche и Primavera. Каждый приобретённый билет включает эксклюзивное посещение океанариума в ночном режиме.
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