ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Иммерсивный спектакль «Таинственный дом на туманном утесе»

Аксиом Паб, Спартаковская площадь, 16/15с2

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Это сновидческо-сюрреалистический спектакль по мотивам рассказа Г.Ф. Лавкрафта. Юный Билли слышит зов из странного дома, но должен ли он откликнуться на него? Это спектакль, который живёт не на сцене, а прямо среди зрителей. Стильный московский бар Аксиом на час превратится в мрачную таверну Кингспорта, по которой бродят тени и сны. Спектакль расскажет историю о юноше, который хочет открыть тайну мрачных голосов, зовущих его в дом на утесе. Но есть ли что-то, что навсегда останется непознаваемым для человека? И нужно ли стремиться к этому познанию, даже если это навсегда лишит нас повседневной жизни?   Все гости, купившие входной билет на спектакль, получают в подарок мерч спектакля и приветственный напиток. Также специально для зрителей разработано коктейльное меню, отсылающее к эстетике произведений Лавкрафта. В ролях: Алексей Савин, Анастасия Славуцкая, Анна Воронцова, Наталья Виктория Росельо Кесада, Остап Драматург Вячеслав Полушин Художник-постановщик Рита Штрих Художник-бутафор Тамара Абрамова Костюмы Вера Шестова Музыка Александр Путилин Креативный продюсер Елизавета Вылегжанина Продюсер Рада Суперфин Режиссер Ася Путилина

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста