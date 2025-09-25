Это сновидческо-сюрреалистический спектакль по мотивам рассказа Г.Ф. Лавкрафта. Юный Билли слышит зов из странного дома, но должен ли он откликнуться на него? Это спектакль, который живёт не на сцене, а прямо среди зрителей. Стильный московский бар Аксиом на час превратится в мрачную таверну Кингспорта, по которой бродят тени и сны. Спектакль расскажет историю о юноше, который хочет открыть тайну мрачных голосов, зовущих его в дом на утесе. Но есть ли что-то, что навсегда останется непознаваемым для человека? И нужно ли стремиться к этому познанию, даже если это навсегда лишит нас повседневной жизни? Все гости, купившие входной билет на спектакль, получают в подарок мерч спектакля и приветственный напиток. Также специально для зрителей разработано коктейльное меню, отсылающее к эстетике произведений Лавкрафта. В ролях: Алексей Савин, Анастасия Славуцкая, Анна Воронцова, Наталья Виктория Росельо Кесада, Остап Драматург Вячеслав Полушин Художник-постановщик Рита Штрих Художник-бутафор Тамара Абрамова Костюмы Вера Шестова Музыка Александр Путилин Креативный продюсер Елизавета Вылегжанина Продюсер Рада Суперфин Режиссер Ася Путилина