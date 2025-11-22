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Сновидения Сальвадора Дали

Парк-отель Петрухино, ДПК Большие, Всходы

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8000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Еда

Про событие

Иммерсивный арт-ужин. Тебя ждет ужин из 4 смен блюд, разработанных под тематику вечера, лекция о богемном художнике, иммерсивный спектакль, возможность порисовать, свет, звук, музыка, дресс-код - всё погружает в эпоху сюрреализма. О чем расскажут: - что ели, пили, как и с кем общалась богемная тусовка художников - как Сальвадор Дали стал брендом ещё до мира брендов и при чем здесь чупа-чупс и Альфред Хичкок - что Дали думал и писал о войне Что покажут: - иммерсивный пластический спектакль по мотивам жизни и творчества Сальвадора Дали - как оживает одна из картин Дали - предложат поучаствовать в процессе Что сделаешь ты: - вкусно поужинаешь - выпьешь вина - порисуешь, но … не на холсте - обретёшь новые знания В меню ужина: - испанская кесадилья - кордеро (старинное испанское блюдо с фермерским барашком) - бокал вина - первое блюдо и десерт оставят в секрете

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