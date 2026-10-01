Интерактивный спектакль — приключение для взрослых с вовлечением зрителей в действие и влияние зрителей на сюжет. Степень активности определяет сам зритель: можно просто смотреть, можно участвовать с места, можно выходить на сцену. Всё начинается с телепортации. Сначала зрительный зал превращается в площадку перемещения во времени. Потом ты в пиратской эпохе: на пиратском корабле, на необитаемом острове. Твоя задача — пройти испытания, договориться с пиратом и вернуться домой. А ещё тебе предстоит раскрыть тайну пирата. Финал зависит от твоих решений. Для кого: · Для тех, кто устал от обычных вечеров и хочет новых эмоций · Для тех, кто любит иммерсив и яркие эмоции · Для компании друзей: совместное приключение и эмоции на вечер · Для свидания: нестандартный формат вместо «просто кино» · Для одиночного посещения: можно прийти одному — ты будешь вместе со всеми получать эмоции. Механика шоу построена так, чтобы каждый зритель чувствовал себя частью истории.