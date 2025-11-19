Рассмотришь Обломова и других героев романа Гончарова с точки зрения психолога Зары Арутюнян. Как говорил Илья Ильич, «некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание». Это про нас. На встрече поговорим о школьной классике, которая, тем не менее, дает массу поводов поразмышлять о высоком: гармонии, месте человека в мире, прошлом и будущем.