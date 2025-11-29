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Илья Муромец на Соколе-корабле

Дом культуры Исток, Большая Никитская улица, 60с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Ансамблевое исполнение былинной песни, которое погрузит тебя в медитативное состояние. Участники ансамбля делятся: «Год назад мы начали большую работу над былинной песней «Илья Муромец на Соколе-корабле». За основу мелодического распева у нас взят вариант исполнения гребенских казаков из станицы Червлёной. За основу текста - варианты из старинных сборников былин и народных песен. Как итог — нами полностью реконструированы и распеты несколько сюжетных вариантов данной былинной песни, самый длинный из которых состоит из 80 куплетов. Данный концерт — живая презентация нашей работы, около полутора часов звучания былинной песни. Те, кто придут, услышат всё первыми». Исток ДК — проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Они сохраняют и продвигают живую традиционную культуру в фольклор в контексте современной городской жизни.

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