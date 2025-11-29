Какие былины об Илье самые древние? Почему в былинах есть татары и Батый, но нет Москвы и Дмитрия Донского? Кем был в реальности богатырь Ермак? Какие события европейской истории отражены в былинах? Когда Илья Муромец стал крестьянином и «старым казаком»? Каковы исторические прототипы Ильи Муромца и при чем тут Василий Шуйский? Ответы — на лекции. Читает Александра Баркова, автор бестселлеров «Славянские мифы: от Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы», «Введение в мифологию» и многих других. Стоимость: за весь курс очно + рассылка аудиозаписей — 2000 рублей. Или оплата на месте по 600 рублей за лекцию. Для записи и оплаты пиши на alwdis@yandex.ru