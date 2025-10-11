Презентация нового альбома Dialogue, атмосферного пост-блэк-метал проекта ILLA. Компанию в туре составят олды российской бм сцены GMORK, отмечающие своё 20-летие, а также пулемётный блэк Ordo Karnivorum, которые презентуют новый альбом The Restless, вышедший в этом году. Три полярные атмосферы блэк-метала из разных точек страны, и их большие эксклюзивные сэты, сойдутся воедино в увядающей октябрьской атмосфере. На сцене: — ILLA — atmospheric post black metal (Новосибирск-Москва) — GMORK — black metal (Нижний Новгород) — Ordo Karnivorum — black death metal (Иваново)