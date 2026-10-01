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Iknownothing

Мо[три], Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самарские пост-рокеры Iknownothing приедут в Санкт-Петербург с большой концертной программой. На сегодняшний день это одна из самых ярких и самобытных пост-рок групп на независимой сцене. В своей музыке ребята смешивают много разных жанров: эмо, пост-хардкор, поп-панк, электронику. Искренность и открытость — визитная карточка коллектива, поэтому их концерты всегда проходят в тёплой и дружеской атмосфере. Откроют вечер замечательные и волшебные sinX

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