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ИИ в мире больших языковых моделей

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Приходи на лекцию «Искусственный интеллект в эпоху больших языковых моделей: вызовы, направления развития и области применения» ведущего эксперта в области ИИ Сергея Маркова. Лекция посвящена ключевым этапам и современным тенденциям в развитии искусственного интеллекта. Обсудят эволюцию от узких моделей к фундаментальным системам, роль языковых моделей и значение обработки естественного языка для развития технологий ИИ в наши дни. Затронут различия между генеративным, дискриминативным и интерактивным ИИ, а также рассмотрят актуальные тренды, прогнозы и примеры прикладного применения ИИ в жизни и бизнесе.

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