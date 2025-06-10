Приходи на лекцию «Искусственный интеллект в эпоху больших языковых моделей: вызовы, направления развития и области применения» ведущего эксперта в области ИИ Сергея Маркова. Лекция посвящена ключевым этапам и современным тенденциям в развитии искусственного интеллекта. Обсудят эволюцию от узких моделей к фундаментальным системам, роль языковых моделей и значение обработки естественного языка для развития технологий ИИ в наши дни. Затронут различия между генеративным, дискриминативным и интерактивным ИИ, а также рассмотрят актуальные тренды, прогнозы и примеры прикладного применения ИИ в жизни и бизнесе.