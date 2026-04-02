Интерактивное шоу об эволюции видеоигр: от 8-битной графики до современных 3D-миров. Это масштабная среда, где история гейминга оживает на стенах и полу, а гость становится главным героем. Экспозиция состоит из пяти залов, наполненных игровыми мемами и пасхалками. В главном проекционном зале «Мир» — интерактивные игры и динамические анимированные фоны. Стены выстраивают хронологию развития графики, а технологические вставки раскрывают секреты CG-производства. В шоу представлены четыре интерактивные игры: • «Краски» — многопользовательская игра с обливанием краской • «Вселенная Эшера» — раннер от первого лица в стиле Y2K • «Двери» — головоломка с распутыванием виртуальных кабелей • Race2Space — текстовый квест по запуску корабля и трансформации его в робота Это пространство эксперимента, объединяющее фанатов ретро-консолей и любителей современной визуальной эстетики.