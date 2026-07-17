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Игротека

Московский многофункциональный культурный центр, Ярославское шоссе, 124

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Московский многофункциональный культурный центр приглашает на четырехчасовую игротеку клуба «ИгроКот». Участников ждет знакомство с классическими и новыми настольными играми под руководством опытных мастеров, которые помогут освоить правила и погрузиться в игровой процесс.

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