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Игры
Про событие
Московский многофункциональный культурный центр приглашает на четырехчасовую игротеку клуба «ИгроКот». Участников ждет знакомство с классическими и новыми настольными играми под руководством опытных мастеров, которые помогут освоить правила и погрузиться в игровой процесс.
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