Московский многофункциональный культурный центр приглашает на четырехчасовую игротеку клуба «ИгроКот». Участников ждет знакомство с классическими и новыми настольными играми под руководством опытных мастеров, которые помогут освоить правила и погрузиться в игровой процесс.