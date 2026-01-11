ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Большой Хэллоуин

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Крутое мультифандомное мероприятие на хеллоуин, где ты найдёшь для себя кучу позитива, людей в крутых костюмах, отличную шоу-программу, отличную музыку на танц-поле. — Клуб на 2000 человек, два зала, вип зона — Большое количество косплея и костюмов — Крутой бар с качественными напитками — Лаунж зона на 2 этаже с видом на сцену — Специальные гости, приглашенные косплееры и выступления на сцене — Уникальные активности для любителей любых фандомов — Хорошая популярная музыка — Крутая сцена с большим экраном, густой дым, лазеры и непередаваемая клубная атмосфера — Конкурсы и интерактивы для всех, дэнсбатл в зале — Уникальная ламповая атмосфера дружелюбия — Возможность найти новых друзей, хороших знакомых и возможно даже вторую половинку На протяжении всей ночи с тобой будет ведущая, с которой точно будет не скучно. Много крутого косплея и уникальная атмосфера. Будет несколько фотографов, которые постараются сфоткать всех желающих. Вход строго 18+ (проверка документов на входе). Строгого дресс-кода — нет, можно пойти в любом костюме или без него. Правила посещения — стандартные.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста