Крутое мультифандомное мероприятие на хеллоуин, где ты найдёшь для себя кучу позитива, людей в крутых костюмах, отличную шоу-программу, отличную музыку на танц-поле. — Клуб на 2000 человек, два зала, вип зона — Большое количество косплея и костюмов — Крутой бар с качественными напитками — Лаунж зона на 2 этаже с видом на сцену — Специальные гости, приглашенные косплееры и выступления на сцене — Уникальные активности для любителей любых фандомов — Хорошая популярная музыка — Крутая сцена с большим экраном, густой дым, лазеры и непередаваемая клубная атмосфера — Конкурсы и интерактивы для всех, дэнсбатл в зале — Уникальная ламповая атмосфера дружелюбия — Возможность найти новых друзей, хороших знакомых и возможно даже вторую половинку На протяжении всей ночи с тобой будет ведущая, с которой точно будет не скучно. Много крутого косплея и уникальная атмосфера. Будет несколько фотографов, которые постараются сфоткать всех желающих. Вход строго 18+ (проверка документов на входе). Строгого дресс-кода — нет, можно пойти в любом костюме или без него. Правила посещения — стандартные.