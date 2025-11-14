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Игроночь по Outer Wilds
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Outer Wilds — это игра про космос. Пожалуйста, поиграйте в Outer Wilds. — после этих слов в обзорах просят не читать дальше / закрыть видео. Люди говорят, что Outer Wilds можно пройти только один раз. И после прохождения хочется всё забыть, чтобы испытать те ощущения снова. Игру часто называют уникальным произведением искусства, она не вписывается ни в один жанр. В ней уникальный геймдизайн. А ещё она очень уютная и атмосферная. Приходи на прохождение в эту пятницу. Приноси всякие вкусняшки, снеки и прочее, чтобы ночью подкрепиться. Ивент по записи, так что предупреждай коммунара РанДома, Гошу по ссылке, что придёшь. Чтобы он хоть знал, с кем ночь проведёт. Вряд ли за одну ночь удастся всё пройти. В комменты к этому посту https://t.me/random_culture/994 закинут файл сохранения по концу игроночи, чтобы можно было продолжить самостоятельно. Может ещё одна игроночь будет. К 4-5 часам утра все сильно устанут. Можно будет подремать, но только до 8:00, помни об этом.
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