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Игромания у классиков

Арма лофт, Нижний Сусальный переулок, 5с10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Тебя ждёт разговор об игромании и её месте в судьбе и творчестве любимых писателей. Азарт игрока, ставящего на кон всё своё состояние, а порой и свою жизнь, русским писателям знаком не понаслышке. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Некрасов, Достоевский испытали на себе и сладостное блаженство выигрыша, и горькое разочарование потери в азартной игре. На лекции вспомнят и поговорят о том: — во что и как играли русские писатели — куда, по воле авторов, привела судьба героев — игроков — в чём смысл игры на страницах художественного произведения Лектор: Юлия Матвеева, литературовед, научный консультант проекта «Пророк. История Александра Пушкина». Учёный секретарь Литературного музея им. В. Даля. В стоимость билета включены напитки и угощения.

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