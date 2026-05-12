ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Игристые вина

винотека Vinissimo, Староконюшенный переулок, 19

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будешь выбирать, что открыть под бой курантов! Просекко, кава, креман, российское игристое и вина классического метода — все эти вина отличаются сильнее, чем кажется. Попробуешь пять стилей, разберёшься в пузырьках, сладости и способах производства. Узнаешь, почему у одного вина пузырьки такие нежные, а у другого звонкие и дерзкие. Опытные сомелье обязательно расскажут про основы дегустации и поделятся лайфхаками, как легко ориентироваться в магазине и выбрать игристое, которое точно украсит твой новогодний вечер. В стоимость билета включена дегустация 5 игристых вин, а также небольшие закуски.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Равная группа поддержки: КПТСР
Равная группа поддержки: КПТСР

от 500₽

Культограм: «Анна Каренина»
Культограм: «Анна Каренина»

3500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи