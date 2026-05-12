Будешь выбирать, что открыть под бой курантов! Просекко, кава, креман, российское игристое и вина классического метода — все эти вина отличаются сильнее, чем кажется. Попробуешь пять стилей, разберёшься в пузырьках, сладости и способах производства. Узнаешь, почему у одного вина пузырьки такие нежные, а у другого звонкие и дерзкие. Опытные сомелье обязательно расскажут про основы дегустации и поделятся лайфхаками, как легко ориентироваться в магазине и выбрать игристое, которое точно украсит твой новогодний вечер. В стоимость билета включена дегустация 5 игристых вин, а также небольшие закуски.